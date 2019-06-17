女足世界盃》才2戰中國隊已31犯 西班牙主帥怒嗆：髒！

西班牙女子足球國家隊總教練Jorge Vilda在賽前與召開記者會向中國隊嗆聲。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕明日中午十二點開踢的女足世界盃小組賽B組第三輪，將由西班牙迎戰中國。而中國隊前兩場比賽踢完就已經累積31犯，成為目前比賽中犯規次數最多的隊伍，西班牙隊總教練賽前也開嗆，認為中國「總是走在破壞規責的灰色地帶」。

中國隊在首場小組賽中對上德國，就拿到了4張黃牌、19次犯規，第二場對上南非，雖未領牌，但總計有12次犯規。兩場小組賽加起來總共有31次犯規，為2019女足世界盃開踢已來，犯規次數最多的隊伍。

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今日西班牙女足國家隊召開賽前記者會，總教練Jorge Vilda「硬起來」對中國喊話，「他們總是走在破壞規則的邊緣」。

Jorge Vilda表示，西班牙隊希望能進入八強賽，他們的目標就是贏得勝利，「我們有機會得冠，球隊整體狀況都不錯，希望能發揮出西班牙的優勢」。

面對中國隊多次犯規的問題，Jorge Vilda表示，女足世界盃是重要的比賽、是西班牙國家隊創造歷史的機會。並說「我們要做的就是踢好比賽，誰是接下來的對手並不重要」。

Jorge Vilda甚至對中國隊喊話，直指他們「一直游走在破壞規則的灰色地帶，而且是支無所不用其極的球隊（China juega al límite del reglamento）」。但他也表示西班牙也已經有應對的方案。

西班牙女子足球國家代表隊。（資料照，歐新社）

小組賽中，中國隊對上南非隊。（資料照，歐新社）

小組賽中，中國隊對上南非隊。（資料照，FIFA官網）

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