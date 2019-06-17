網球》丹麥甜心終於嫁成功！揮別麥克羅伊「落跑新郎」陰霾

「丹麥甜心」沃茲妮雅琪出嫁成功。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「生命中最棒的週末！」7月溫布頓錦標賽前，28歲的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）終於出嫁成功。這位前女單世界球后與NBA前球星大衛李（David Lee）步上紅毯，包括美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）、德國「左手劍」柯珀（Angelique Kerber）、NBA球星P.加索（Pau Gasol）等體壇職業大咖都到場見證。

人氣頗旺的沃茲妮雅琪，與36歲的大衛李早於2017年11月訂婚，拖到上週六這對金童玉女總算在義大利托斯卡納走入禮堂，現場逾百名親朋好友祝福下，「丹麥甜心」披著演藝明星鍾愛的婚紗品牌奧斯卡.德拉倫卡刺繡禮服，開心戴著婚戒說出「我願意。」至於已當媽媽的小威還應邀擔任伴娘，笑中帶淚看著閨蜜好友完成終身大事。

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沃茲妮雅琪目前女單排行14，2018年澳網贏得生涯首座大滿貫女單冠軍，也終結了「無冕后」稱號；她曾與北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）交往並論及婚嫁，但2014年未婚夫無預警毀婚當起「落跑新郎」，令「丹麥甜心」大受打擊，更讓各界譁然。

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