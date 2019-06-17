棒球》許峰賓今赴美進修 驚人「跳點行程」大考驗

前獅隊二軍總教練許峰賓（右）今赴美進修，將跟著國民小聯盟外野及跑壘統籌塞曼（左）在各層級「走透透」。圖為塞曼來台擔任富邦悍將客座教練時，兩人合影。（許峰賓提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕去年底向統一獅提出辭呈，37歲的前獅隊二軍總教練許峰賓今晚啟程赴美，履行自己再進修的計畫，且和以往台灣教練偏向「定點」學習的型態不同，他這次要和國民小聯盟外野和跑壘統籌塞曼「走透透」，儘管開銷肯定破表，但他相信收穫一定超值。

告別獅隊之後，許峰賓除了研讀長宏PMP專案管理課程，也去報考A級棒球教練證照，還首次嘗試擔任比賽球評工作，讓他這段時間依舊和棒球為伍，也仍然充實。尤其13日暫別球評的「最後一戰」，許峰賓更見識到創下中職史上正規9局不中斷的5小時13分最長紀錄，「當時主播還說，教練你的特別日子，果然很特別。」

請繼續往下閱讀...

如今將行李收妥，許峰賓正式啟程赴美，跟2015年底第一次跟著郭泓志到費雪中心見習、前年春訓到國民當客座教練的心情都不一樣，「這次是要去看小聯盟所有層級，每個地方只待2、3天，我必須要跟著統籌到處跑，可以看的東西更多。」

前二軍總教練許峰賓今赴美進修，圖為前年赴國民春訓擔任客座教練時，收到球團贈送的球衣當紀念。（許峰賓提供）

54歲的塞曼（Gary Thurman）自2013年起在國民任職，並於2016年受邀擔任義大犀牛客座教練，前年也再受富邦悍將之邀來台指導，許峰賓說：「Gary和台灣很有緣，他還是（陳）鏞基在水手1A時的總教練。」不過一收到塞曼開出前兩週的行程，仍讓許峰賓嚇了一跳，「從鳳凰城到華盛頓，再飛德州後回鳳凰城，第一循環就要飛三趟，其他則是開車到各層級視察，看來我要體驗人生短時間飛行最多次數了。」

許峰賓預計這趟至少去一個月，儘管開銷肯定比之前大，但他認為未來台灣一定要有專門培養農場的部門，「那裡沒有所謂勝負壓力，剛選進來的球員就好好接受培養，不會立刻上一軍，未來會是這樣的走向。」許峰賓認為高中、大學畢業就打職棒的球員越來越多，對於重量訓練、營養學，甚至打職棒的基本態度，都要從頭學起。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法