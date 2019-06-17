NBA》球哥的交易並非最糟？ 歐尼爾反駁球爸

歐尼爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊日前為獲得頂級長人A.戴維斯（Anthony Davis），將隊上的選秀榜眼「球哥」 波爾（Lonzo Ball ）當作交易籌碼送至鵜鶘，此舉也讓球爸（Lavar Ball）十分不滿，直指這將會是湖人史上最糟糕的交易，而總為話題焦點的傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）也不忘來參一腳，被發現在相關新聞底下留下「第二糟」，瞬間引發球迷熱議。

歐尼爾此言一出，當然就是暗指2004年湖人將自己交易至熱火隊才是史上最糟糕的交易。他曾在1996年至2004年效力湖人，期間與「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）組成知名的「歐布連線」，幫助湖人完成三連霸。

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一般認為歐尼爾當年會被交易的原因包括他要求鉅額合約未果、另外還有他與布萊恩日漸浮上檯面的心結，退役後他也曾表示對於未能繼續留在洛杉磯表示遺憾。

歐尼爾對於當年被交易耿耿於懷，不過也有球迷吐槽，沒有他之後的湖人隊還挺進過三次總冠軍賽，歐尼爾僅僅一次（2005-06年熱火隊獲得總冠軍），湖人其實並不覺得可惜。

此外也有人對於「俠客」這則留言有另外一種解讀，指出2017年湖人隊選進波爾，才是球隊史上最糟糕的操盤，諷刺意味十足。

SHAQ’s comment. pic.twitter.com/jslLIjhnQ4 — Legion Hoops （@LegionHoops） 2019年6月16日

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