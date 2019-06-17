射箭》台灣隊締造空前佳績 南韓教練：好討厭碰到台灣

反曲弓女團替台灣射下世錦賽首金。（教練林政賢提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣射箭代表隊在2019年荷蘭世界射箭錦標賽拿下3金、1銅的隊史最佳成績，反曲弓女團更進帳史上首面金牌，且一舉拿下2020年的滿額奧運參賽門票，最重要的是克服以往的「恐韓症」，也讓台灣好手挑戰奧運獎牌眾志成城。

雅加達亞運台灣射箭隊拿下2金、1銀、1銅，本屆世錦賽表現更上層樓，證明好表現並非曇花一現，尤其男子隊從2018年的柏林世界盃開始，已3次在國際賽射落南韓，本屆世錦賽女子反曲弓女團和雷千瑩同樣力壓南韓封后。

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教練林政賢透露，「有南韓的教練告訴我們，現在真的很討厭碰上台灣隊。」

「恐韓症」一直是台灣在國際賽射箭項目的奪牌絆腳石。2018年雅加達亞運之前，台灣射箭隊在亞、奧運對決南韓，已吞下10連敗，上一次贏南韓要追溯至2004年雅典奧運，當時袁叔琪在4強戰擊敗尹美進，但準決賽仍不敵南韓李成震，近15年的亞、奧運，台灣從未於準決賽擊敗過南韓，戰績是0勝9敗。

林政賢認為，台灣隊這批選手自主性很高，雷千瑩和魏均珩等年紀較長的選手，都會主動帶著學弟、妹訓練，並傳承比賽經驗。

遇到高張力的大賽，全隊凝聚力很高，教練團也會以較輕鬆的方式鼓勵選手，像是「不要再讓囉！」、「射出10分箭，教練請吃飯。」等話語激勵士氣，選手也覺得很受用。

本屆世錦賽在體育署的「黃金計畫」資金挹注下，台灣隊擁有專車接送選手，讓選手能不用跟其他國家的選手搶座位。

另外，今年成立的企業聯賽也功不可沒，選手利用實戰增加經驗，磨練大賽的臨場感，也讓我國的實力更上層樓。

台灣射箭男團。（教練倪大智提供）

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