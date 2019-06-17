MLB》手心手背都是肉！老古利爾球衣剖半穿

2019/06/17 22:58

古利爾與父親。（截取自古利爾Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕6月的第三個星期日為美國父親節，大聯盟許多球隊都會邀請球員父親到場開球，而在太空人對戰藍鳥隊的比賽中就出現一個有趣畫面，受邀開球的老古利爾（Lourdes Gurriel Sr ）由於兩個兒子剛好分別效力主客隊，因此特地穿上客製球衣，衣服一半為藍鳥隊、另一半則為太空人隊。

今年62歲的老古利爾在1980-90年代是「紅色閃電」古巴國家隊陣中強打，在當地擁有舉足輕重的地位，這也是2016年古利爾（Yuli Gurriel）與弟弟小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）叛逃時引起各界譁然的原因，如今父子三人能同時踏在大聯盟球場上別具意義。

「我一直都在留意他們的表現，」老古利爾說道，「他們所做的一切我都看在眼裡。我們一家人能夠在這裡團聚、並看著兩人一起在場上奮戰，是上天給予最好的禮物。」

太空人在三連戰中以2勝1負技壓藍鳥，個人表現部分，小古利爾出賽三場12個打數3支安打，兄長古利爾近況不佳，第三場未獲先發，打擊率目前只有2成55。



            

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