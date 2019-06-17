網球》謝淑薇再挫世界前十大高手 伯明罕草地開胡晉16強

英國伯明罕女網賽，謝淑薇挺進16強。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕7月溫布頓草地大滿貫暖身的英國伯明罕女網賽，謝淑薇單打初登場以柔克剛，歷經3盤大戰，終挾6：3、2：6 、7：6（7：1）扳倒人高馬大的白俄羅斯第5種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），驚險開胡挺進16強，這也是球風刁鑽多變的小薇，近年來再挫世界前十大高手。

目前女單躋身第10的莎芭蓮卡，身高182公分打法剛猛，曾與謝淑薇合作雙打，對彼此相當熟悉，去年羅馬紅土交手，小薇曾直落2勝出。如今球速最快的草地再相逢，小薇照樣複製贏球模式，開賽智取不力敵，靈活截擊雙破壓制先馳得盤；但次盤莎芭蓮卡強力反撲，連破帶保5：1拉開差距，硬是扳回一城。

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戰線拉進決勝盤，老經驗如小薇重整旗鼓，儘管回穩互保之後，第5局先遭破發，她展現韌性從2：4回破順勢逼平，也撲滅年輕勁敵逆襲氣燄，最終搶7時從3：0一舉擴大領先至6：1，總計激鬥1小時56分鐘出線。小薇在伯明罕最佳戰績，為2012年殺進8強，當時多達64籤。

謝淑薇此行雙線出擊，16籤雙打她繼續和捷克史崔可娃（Barbora Strycova）搭檔，名列第2種子，「台捷聯軍」預計明出戰克羅埃西亞茱拉珂（Darija Jurak）／斯洛維尼亞史瑞波妮克（ Katarina Srebotnik）。

白俄羅斯第5種子莎芭蓮卡。（路透）

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