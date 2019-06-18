MLB》大谷翔平又敲反方向轟！本季第9號全壘打出爐（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平又開轟了！他在今天對上藍鳥隊的比賽，第二局敲出左外野方向的三分彈，本季第九轟到手，同時這也是他本季第4發反方向的全壘打。這場比賽天使隊在第二局灌進7分大局，四局打完以8：1領先。

大谷翔平今天在第二局面對藍鳥隊先發投手傑克森（Edwin Jackson），抓到第一球就將球轟到左外野。《Statcast》資料顯示，大谷這發全壘打的擊球初速為99.59英哩（約160公里），擊球仰角29度，擊球距離為375英呎。

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大谷翔平今天敲出本季第9轟。（今日美國）

這發反方向的三分彈是大谷翔平本季第4發反方向全壘打，本季大谷翔平一共敲出9發全壘打，只有2支全壘打被他拉到右外野方向，另外3支是中外野方向的全壘打。

天使隊總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）本月5日曾透露，因為大谷翔平本季不常拉打，所以本季許多投手都對大谷投內角球，但他也針對投手的這個策略進行調整，當天他就面對一記內角速球敲出一發反方向的全壘打。

《Fangraphs》資料顯示，本季大谷翔平的拉打比率比去年還低了4.6%（36.9%→32.3%），他打向中間方向的比率則從37.3%增加到42.7%，而推打的比率與去年差不多，從25.8%減少至25.0%。

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