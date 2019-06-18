NBA》暴龍奪冠趴 雷納德秀「魔性笑聲」讓球迷樂翻

暴龍奪冠遊行，雷納德嗨翻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕成軍24年的多倫多暴龍，今年擊敗金州勇士，勇奪隊史首座冠軍。榮獲總冠軍賽MVP的暴龍一哥雷納德（Kawhi Leonard），今天在奪冠遊行中和球迷同樂，惜字如金的雷納德在慶功舞台上的「魔性笑聲」，讓暴龍都看傻了。

雷納德本季轉戰暴龍後，季前他接受媒體採訪時，總是面無表情的雷納德，他說自己其實是有趣的傢伙，還罕見在鏡頭前首度笑開懷，他的「魔性笑聲」立即在網路上瘋傳。

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而雷納德本季帶著暴龍一路過關斬將，勇奪隊史首冠，他在總冠軍賽6場平均得到28.5分、抓下場均9.8顆籃板，另有2次抄截、賞1.2次火鍋，二度獲得總冠軍賽MVP。

雷納德今天參與暴龍奪冠遊行時，穿著印有他的座右銘「得籃板者會獲得回報」的T恤，高舉冠軍獎盃，和球迷同樂。

暴龍遊行隊伍到了慶功舞台上後，雷納德發表感言後，接著發出魔性般的笑聲，「哈！哈！哈！哈！」，逗樂現場的暴龍球迷，隊友們也都樂翻。

HE’S A FUN GUY! pic.twitter.com/oKiMp9uzKw — Toronto Raptors （@Raptors） 2019年6月17日

暴龍奪冠遊行，雷納德舉著冠軍獎盃。（法新社）

暴龍奪冠遊行。（美聯社）

暴龍奪冠遊行，雷納德舉著冠軍獎盃。（今日美國）

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