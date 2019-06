NBA》希望「可愛」留暴龍？ 舅舅起鬨叫雷納德再打5年

雷納德慶典中高舉金盃。(路透社)

〔體育中心/綜合報導〕多倫多暴龍在總冠軍決賽以4:2擊敗金州勇士,拿下成軍隊史首冠,總冠軍MVP「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)成為暴龍最重要的奪冠功臣,今天暴龍在多倫多舉辦冠軍遊行,在此次的慶典上發生一件趣事。

在慶典中,球迷們對著遊行車上的雷納德齊聲高喊,「再一年(ONE MORE YEAR)!再一年!」,隨後隊友羅利(Kyle Lowry)與雷納德的舅舅開始起鬨,他們舉起手並伸出5隻手指頭,示意球迷再五年,接著全場球迷高聲吶喊「再五年!再五年!」。

Crowd to Kawhi: ONE MORE YEAR



Kyle Lowry to crowd: FIVE MORE YEARS pic.twitter.com/rYImiYzVTv