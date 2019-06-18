NBA》希望「可愛」留暴龍？ 舅舅起鬨叫雷納德再打5年

2019/06/18 09:31

雷納德慶典中高舉金盃。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕多倫多暴龍在總冠軍決賽以4：2擊敗金州勇士，拿下成軍隊史首冠，總冠軍MVP「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）成為暴龍最重要的奪冠功臣，今天暴龍在多倫多舉辦冠軍遊行，在此次的慶典上發生一件趣事。

在慶典中，球迷們對著遊行車上的雷納德齊聲高喊，「再一年（ONE MORE YEAR）！再一年！」，隨後隊友羅利（Kyle Lowry）與雷納德的舅舅開始起鬨，他們舉起手並伸出5隻手指頭，示意球迷再五年，接著全場球迷高聲吶喊「再五年！再五年！」。

今夏雷納德將成為自由球員，是否續留暴龍引發外界熱烈關注，曾經有球迷為了將雷納德留在北國，開出瘋狂條件，只要他願意簽約續留暴龍，有終身免費餐館，有人送車甚至有人送房，這告訴我們雷納德在多倫多地區颳起多大的旋風。

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