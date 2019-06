MLB》大谷是「力量型朗神」 一朗前隊友道出兩人共同點

大谷翔平。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平在日前完成日本球員史上第一次在大聯盟的完全打擊,曾與鈴木一朗同隊,現任《MLB Network》的主持人伯恩斯(Eric Byrnes)就在節目上稱讚大谷翔平,認為他是更有力量的鈴木一朗。

伯恩斯談到大谷翔平剛來到美國時的狀態,他表示大谷剛開始在春訓時還維持著日職的打擊姿勢,隨後就透過更改抬腿姿勢適應大聯盟投手。伯恩斯認表示,這並不是個簡單的改變,同時也讓他想到了前隊友鈴木一朗,當時一朗也做出了相同的姿勢改變,而鈴木一朗在剛加盟美國職棒時,沒有人認為他會獲得成功,就跟許多人認為大谷翔平的打擊在美國職棒不會成功一樣。

曾在2010年與鈴木一朗同隊的伯恩斯認為,大谷翔平會是力量強化版的鈴木一朗,更透露鈴木一朗在打擊練習時敲出的全壘打比所有水手隊的球員都還要多。最後他也大力地稱讚大谷翔平:「大谷有著我們從未見過的天賦,那是個屬於另外一個層級的潛力。」

“Ohtani has some skills that I don’t think we’ve ever seen before. This is another level of potential…” - @byrnes22 on @Angels star Shohei Ohtani pic.twitter.com/OATIL8dTRo