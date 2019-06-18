MLB》狂！田中將大飆生涯第4場完封 指叉球讓美媒讚賞

〔體育中心／綜合報導〕洋基日籍強投田中將大今天威風八面，面對光芒完投9局無失分，僅被敲2安，飆出10次三振，幫助洋基在主場以3：0完封光芒，生涯在大聯盟第4次完封。田中將大生涯在大聯盟勝場數累積有69場，超越台灣好手王建民的68勝。

田中將大此戰完全壓制對手，開賽連續解決9名打者，僅在第4局、第5局被敲短程一壘安打，第6局投出1次保送後，就沒有再讓光芒打者站上壘包。光芒打者今天也沒有站上二壘壘包。

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總計田中將大完投9局用111球，有76顆好球，僅被敲2安、投出1次保送，賞10次三振，獲得本季第5勝，防禦率降至3.23。這是田中將大生涯第4場完封，去年7月24日他也曾對光芒完封1次。

此外，田中將大本季的指叉球時好時壞，但今天狀況絕佳，有5次三振是指叉球，ESPN記者哈維（Coley Harvey）就直呼，田中將大今晚的指叉球太噁了。

根據《MLB STATS》指出，田中將大是自2002年的洋基名投穆西納（Mike Mussina）後，再次投出單場至少10K、2安以下的完封勝。

《ESPN》指出，田中將大成為自達比修有、黑田博樹、野茂英雄後，史上第4位日本投手飆至少10次三振的完封勝。

洋基打線全場敲8安，拉梅修（DJ LeMahieu）敲兩分砲，梅賓（Cameron Maybin）單場3安包含一發洋春彈，新戰友英卡納西恩（Edwin Encarnacion）則是4打數沒表現。

大聯盟官網報導，洋基隊連20場開轟，這是本季大聯盟最長，在隊史上可排在第二。洋基隊史最長連續場次開轟是1941年的25場。

洋基日籍投手田中將大完封光芒。（今日美國）

洋基日籍投手田中將大完封光芒。（美聯社）

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