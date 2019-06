雷納德。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕多倫多暴龍在總冠軍賽以4:2在第6戰擊敗金州勇士,暴龍拿下隊史第一座總冠軍,拿下總冠軍賽MVP的「可愛」雷納德(Kawhi Leonard)在多倫多當地颳起一陣旋風,今天暴龍舉行冠軍遊行,在慶典中有位「山寨版」雷納德也引起許多人注意。

A fake #KawhiLeonard is taking selfies and signing autographs for #Raptors fans before the parade in #Toronto today #WeTheNorth #WeTheNorthDay pic.twitter.com/rJndwhAsPN