MLB》陳偉殷連兩天登板 隊友放火讓他掉2分

陳偉殷。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷今天在客場對紅雀後援，他投第7局沒有失分，但續投第8局卻連被敲2安，留下兩名跑者退場，加上隊友提油救火挨一發三分彈，讓陳偉殷帳面上投1局失2分。馬林魚終場以0：5輸球。

陳偉殷連續兩天出賽，今天他在第7局下登板，先讓王寇頓（Kolten Wong）敲飛球出局，三振貝德（Harrison Bader）、接著讓代打Rangel Ravelo敲滾地球出局，三上三下。

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不過，陳偉殷續投第8局，卻連被卡本特（Matt Carpenter）、德容（Paul DeJong）擊出安打，陳偉殷也隨即退場，由布萊斯（Austin Brice）後援。布萊斯連續解決兩名打者後，被佛勒（Dexter Fowler）轟出三分彈，壘上有2名跑者算在陳偉殷身上。

總計陳偉殷帳面上投1局用22顆球，有15顆好球，被敲2安失掉2分，有1次三振，防禦率為7.39。

兩隊此戰都各有8支安打，紅雀靠卡本特洋春彈，以及隊手失誤得1分，加上佛勒的三分彈，共得5分。

馬林魚先發赫南德茲（Elieser Hernandez）投6局失2分1分自責，吞本季第2敗；紅雀先發麥克拉斯（Miles Mikolas）投6局無失分，獲本季第5勝。

（影片來源：大聯盟官網）

佛勒敲三分砲。（美聯社）

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