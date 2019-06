D.格林與杜蘭特。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕《紐約郵報》記者Marc Berman昨日報導,金州勇士球星「追夢綠」D.格林(Draymond Green)帶著全家一同飛往紐約,探望剛剛動完阿基里斯腱手術的隊友杜蘭特(Kevin Durant),D.格林今天在自己的社群網站上反駁了這項消息。

D.格林今天在自己的Instagram上回覆探望杜蘭特的新聞,稱這是一則「假訊息」,他飛往紐約並不是特地去探視杜蘭特的傷情,而是為了去參加好友的朋友的訂婚派對。

Looks like Draymond didn’t visit KD in NY. pic.twitter.com/XxliH86gjF