MLB》勇士索洛卡68球繳優質好投 奪先發8連勝

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕勇士先發投手索洛卡（Mike Soroka）今天先發6局僅用68球失掉3分，加上自家打線狂敲16安包含3轟，終場勇士在主場以12：3輕取大都會，索洛卡拿到先發8連勝。勇士近11場拿10勝，穩居國家聯盟東區龍頭。

索洛卡今投6局只花68球，有49顆好球，被敲6安，包含大都會老將卡諾（Robinson Cano）的陽春砲在內，失掉3分。索洛卡拿到本季第8勝。

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《美聯社》報導，索洛卡成為自2003年的前國聯勝投王「D-Train」威力斯（Dontrelle Willis）後，再度先發8連勝的選手。不過，索洛卡前一次先發對海盜投5局失5分，近兩場共失掉8分自責分，讓他的防禦率升至2.12。

索洛卡坦言，「過去幾場比賽，我的滑球感覺不太好，很多時候這顆球路是我們三振中所需要的球種。」他提到，今天這場的伸卡球、變速球狀況不錯。

勇士全場敲出16安得到12分，阿爾比斯（Ozzie Albies）單場3安包含一發陽春砲，有4分打點。麥肯（Brian McCann）單場3安包含一發兩分彈，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）3安包含一發陽春砲，馬卡奇斯（Nick Markakis）2安2打點。

大都會投手惠勒（Zack Wheeler）今先發投6局失5分4分自責，吞本季第5敗。

勇士先發投手索洛卡。（今日美國）

阿庫尼亞。（今日美國）

麥肯（右）。（今日美國）

阿爾比斯。（今日美國）

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