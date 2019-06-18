日職》歷史首勝後 吉田輝星23日挑戰達比修紀錄

18歲超級大物吉田輝星。（圖片取自日本火腿官方臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕去年日職選秀獲火腿第1指名選中的18歲超級大物吉田輝星，在12日初登板奪下具歷史意義的首勝後，預訂23日再對中日龍先發，要挑戰隊史自2005年達比修有以來，第2位高中畢業新秀生涯前兩次登板都奪勝紀錄。

2001年出生的吉田輝星，一軍初登板對廣島繳出5局只失1分好投，率隊2：1贏球，他更成為日職史上首位在21世紀出生奪勝投的投手，也是自2015年樂天投手安樂智大後，史上第19位高中畢業初登板就奪勝的菜鳥。火腿在13日將吉田下放二軍，但已讓他在17日隨一軍從札幌前往橫濱，預訂23日再登錄一軍對中日先發。

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火腿今起作客橫濱對DeNA三連戰，吉田在接受日媒訪問時也展現對第2次先發的奪勝心，「我不想輸掉比賽，如果能夠贏球就好了。」吉田若奪勝，將是日職自1966年採選秀制度後，史上第7位生涯前兩次登板都奪勝的菜鳥，而火腿隊史上一次達此紀錄的球員，正是達比修有。

吉田輝星在去年夏季甲子園燃燒1517球，率領金足農高校打出黑馬傳奇，最後才在冠軍戰敗給名門大阪桐蔭。在去年11月以1億日圓簽約金加盟火腿後，吉田的一軍初登板就寫紀錄，23日在名古屋巨蛋會拿出何種表現，就連中日球團都視為最棒的盛事，準備迎接「輝星降臨」。

達比修有。（資料照，法新社）

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