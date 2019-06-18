籃球》「球弟」宣佈不打NCAA！將加盟澳洲職籃

小波爾將加盟澳職伊拉瓦拉老鷹隊。（圖片取自NBL推特）

〔體育中心／綜合報導〕17歲的「球弟」小波爾（LaMelo Ball）在今天宣佈，他將加盟澳洲職籃（NBL）的伊拉瓦拉老鷹隊。

小波爾在《ESPN》的節目《The Jump》上宣佈這項決定，由於小波爾去年在立陶宛打球，因此根據NCAA美國大學籃球的規則，小波爾不太可能去打大學籃球。

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小波爾表示，自己的目標是成為明年選秀會上的第一順位，他的經紀人做了很多的研究，認為他必須要在下個賽季打球，而澳職對他來說是個很合理的選擇，同時裡面也有一些前NBA球員，和未來的NBA球員，他認為澳洲職籃有機會讓他達成目標。

2019《ESPN 100》的排行當中，小波爾被排在第21名，排名第5的漢普頓（RJ Hampton）在上月也與另外一支澳職籃球隊，紐西蘭破壞者隊簽約。

這兩人都是被澳洲職籃《Next Stars》計畫招攬的球員，《FOX》2018年的報導指出，這項計畫瞄準許多打算僅打大學一年就投入選秀（One and done）的球員，並付給這些球員10萬澳幣（約219萬台幣），提供住處、車子、免費航班以及個人發展訓練。

雷霆隊的佛格森（Terrance Ferguson）就是這項計畫出來的球員，他在2016-17球季效力於阿德雷德36人隊，並在2017年首輪第21位被雷霆隊選中。

佛格森（左）。（資料照，美聯社）

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