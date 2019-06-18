NBA》傳哈登、保羅兩人關係緊張？ 莫雷：這是好事

外傳火箭在西部準決賽第6戰不敵勇士後，兩大球星哈登（左）、保羅（中）賽後在休息室發生激烈爭吵。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕《ESPN》日前爆料，火箭在西部準決賽第6戰不敵勇士後，兩大球星哈登（James Harden）、保羅（Chris Paul）賽後在休息室發生激烈爭吵。火箭總經理莫雷（Daryl Morey）上《ESPN》節目對此表示，這是件好事。

莫雷說，「我們擁有兩名高等級的競爭者，保羅和哈登，他們唯一目標就是奪冠。他們完成除了這件事以外的一切，兩人也都會第一次就進名人堂。兩位好勝的超級球星，非常有競爭性、專注如何達到下一個水平，而當我們無法達到這個層級時，就會感到沮喪。」

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火箭隊連續兩年都不敵勇士，無法打進總冠軍賽。莫雷表示，「我感到受挫，其他球員也會沮喪。我們想要踏出最後一步，成為冠軍。因此我認為這緊張的氣氛是好事，我們都想贏。」

莫雷說，球隊在這個休賽季會更加積極，鞏固他們作為熱門爭冠球隊的地位，「我們會花大錢、繳稅，球隊會成為最貴的陣容之一，就像去年和今年一樣。」

此外，莫雷表示，丹東尼（Mike D'Antoni）仍是下賽季火箭隊的總教練；而莫雷也澄清，保羅沒有要求火箭把他交易。

外傳火箭在西部準決賽第6戰不敵勇士後，兩大球星哈登（左）、保羅（右）賽後在休息室發生激烈爭吵。（美聯社）

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