中職》味全龍魏董南下 最快7月底決定是否落腳澄清湖

味全龍球團多次會勘澄清湖球場（圖）。（資料照，記者黃旭磊攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］味全龍復出職棒動作頻頻，本月自辦測試會招兵買馬，出資者頂新集團董事長魏家兄弟也傳出南下澄清湖球場勘查場地，依照高雄市府出借流程，最快在7月底前決定是否落腳。

由於頂新董座魏應充對味全龍滿懷熱誠，打算洗刷家族解散球團名聲，體育界人士透露，魏董近期到由領隊及總教練陪同至澄清湖勘查場地，打算在高雄、天母及新竹等處選擇落腳處，而澄清湖球場曾耗資4895萬元整建，搭上市長韓國瑜選舉人氣，入選機率高。

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高雄市運動發展局長程紹同今天說，澄清湖是既有球場，又經過整建最符合球團需求，先前，韓市長為中職兄弟對戰統一隊開球，大力支持龍隊為高雄帶來運動觀光人潮。

韓國瑜於4月開球時，致詞口誤將系列首戰講成「開幕戰」，引發網友嘲諷對戰「統一」緊張才口誤；而對於迎接龍隊，韓國瑜曾表示，若成為高雄市在地球隊，絕對歡迎，對發展運動休閒產業有極大幫助，會盡一切力量協助。

高雄市府已展開OT（營運移轉）專案流程，爭取龍隊落腳；程紹同說，澄清湖球場有對外營運壓力，不可能無限期等待，而龍隊球團多次現勘場地，最快在7月底前就會有答案。

澄清湖球場擁有全國最大全屏LED計分板。（記者黃旭磊攝）

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