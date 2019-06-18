棒球》台南亞太棒球村少棒球場7月完工 內部現況搶先看

亞太棒球村少棒球場預計7月10日完工。（記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］U12世界盃棒球錦標賽將於7月26日起，在台南亞太國際棒球訓練中心（亞太棒球村）舉行，少棒賽主、副球場目前工程進度已達90％，預計7月10日完工。

隨著U12世界盃少棒賽即將登場，亞太棒球村的工程進度也備受各界關注，台南市教育局長鄭新輝今天前往會勘球場內部現況。

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施工單位表示，亞太棒球村第1期工程包括少棒賽主、副球場，主球場8000席座位，副球場1000席，屋頂採用簿膜結構，正在進行拉膜的工作，包廂和轉播室也將在近日安裝玻璃，現在主要進行的為周邊景觀工程，座椅預計月底安裝完成。

鄭新輝表示，主球場的場地、LED大螢幕等，整體看起來很壯觀，希望完工時間可以盡量提早，而關鍵的草皮將於下週整平，新球場相當令人期待，台南將以全新的少棒主球場來迎接本屆的U12世界盃少棒賽，希望大家一起進場為台灣隊加油，集氣把冠軍盃留在台灣。

亞太棒球村少棒球場預計7月10日完工。（記者劉婉君攝）

亞太棒球村少棒球場預計7月10日完工。（記者劉婉君攝）

亞太棒球村少棒球場預計7月10日完工。（記者劉婉君攝）

亞太棒球村少棒球場預計7月10日完工。（記者劉婉君攝）

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