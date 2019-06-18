中職Live》郭嚴文陽春砲再度追平 統一3：3 Lamigo

2019/06/18 20:05

第四局

下半局朱育賢、陳俊秀接連遭三振，下一棒郭嚴文轟右外野方向陽春砲，雙方再度戰成平手。接著廖健富也敲安上一壘，不過林承飛擊出飛球遭接殺，桃猿留下殘壘。

第三局

獅隊在三局上從第九棒朱元勤獲得保送後企圖反攻，開路先鋒陳重羽敲出二壘安打、郭阜林再敲一安、將三壘上的跑者送回本壘得分。此時一三壘有人，下一棒蘇傑擊出右外野方向的二壘安打將比數追平，隨後第四棒潘武球遭到三振。下位上場的打者楊家維擊出帶有一分打點的一壘安打，不過原在二壘跑者在本壘前被觸殺，形成三出局。

第一局

一局上猿隊先發投手翁瑋均演出精彩的三上三下後，一局下打線馬上開啟攻勢，柏納帝那、林立連續安打攻占一二壘後，林泓育再敲出中間方向帶有一分打點的安打幫助猿隊先馳得點。此時一三壘有人，朱育賢以高飛犧牲打將比數拉開至2：0。

兩隊先發名單

統一獅

1.陳重羽  CF 
2.郭阜林  3B 
3.蘇智傑  LF 
4.潘武雄  DH 
5.楊家維  2B 
6.林祖傑  SS 
7.姚雨翔  1B 
8.林祐樂  C 
9.朱元勤  RF

先發：瑞安

Lamigo桃猿

1.柏納帝那  CF 
2.林立       3B 
3.藍寅倫    RF 
4.林泓育    DH 
5.朱育賢    LF 
6.陳俊秀    1B 
7.郭嚴文    2B 
8.廖健富    C 
9.林承飛    SS

先發：翁瑋均

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2019 The Liberty Times. All Rights Reserved.