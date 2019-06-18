中職Live》郭嚴文陽春砲再度追平 統一3：3 Lamigo

第四局
下半局朱育賢、陳俊秀接連遭三振，下一棒郭嚴文轟右外野方向陽春砲，雙方再度戰成平手。接著廖健富也敲安上一壘，不過林承飛擊出飛球遭接殺，桃猿留下殘壘。
第三局
獅隊在三局上從第九棒朱元勤獲得保送後企圖反攻，開路先鋒陳重羽敲出二壘安打、郭阜林再敲一安、將三壘上的跑者送回本壘得分。此時一三壘有人，下一棒蘇智傑擊出右外野方向的二壘安打將比數追平，隨後第四棒潘武球遭到三振。下位上場的打者楊家維擊出帶有一分打點的一壘安打，不過原在二壘跑者蘇智傑在本壘前被觸殺，形成三出局。
請繼續往下閱讀...
第一局
一局上猿隊先發投手翁瑋均演出精彩的三上三下後，一局下打線馬上開啟攻勢，柏納帝那、林立連續安打攻占一二壘後，林泓育再敲出中間方向帶有一分打點的安打幫助猿隊先馳得點。此時一三壘有人，朱育賢以高飛犧牲打將比數拉開至2：0。
兩隊先發名單
統一獅
1.陳重羽 CF
2.郭阜林 3B
3.蘇智傑 LF
4.潘武雄 DH
5.楊家維 2B
6.林祖傑 SS
7.姚雨翔 1B
8.林祐樂 C
9.朱元勤 RF
先發：瑞安
Lamigo桃猿
1.柏納帝那 CF
2.林立 3B
3.藍寅倫 RF
4.林泓育 DH
5.朱育賢 LF
6.陳俊秀 1B
7.郭嚴文 2B
8.廖健富 C
9.林承飛 SS
先發：翁瑋均