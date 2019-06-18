中職Live》郭嚴文陽春砲再度追平 統一3：3 Lamigo

第四局

下半局朱育賢、陳俊秀接連遭三振，下一棒郭嚴文轟右外野方向陽春砲，雙方再度戰成平手。接著廖健富也敲安上一壘，不過林承飛擊出飛球遭接殺，桃猿留下殘壘。

第三局

獅隊在三局上從第九棒朱元勤獲得保送後企圖反攻，開路先鋒陳重羽敲出二壘安打、郭阜林再敲一安、將三壘上的跑者送回本壘得分。此時一三壘有人，下一棒蘇智傑擊出右外野方向的二壘安打將比數追平，隨後第四棒潘武球遭到三振。下位上場的打者楊家維擊出帶有一分打點的一壘安打，不過原在二壘跑者蘇智傑在本壘前被觸殺，形成三出局。

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第一局

一局上猿隊先發投手翁瑋均演出精彩的三上三下後，一局下打線馬上開啟攻勢，柏納帝那、林立連續安打攻占一二壘後，林泓育再敲出中間方向帶有一分打點的安打幫助猿隊先馳得點。此時一三壘有人，朱育賢以高飛犧牲打將比數拉開至2：0。

兩隊先發名單

統一獅

1.陳重羽 CF

2.郭阜林 3B

3.蘇智傑 LF

4.潘武雄 DH

5.楊家維 2B

6.林祖傑 SS

7.姚雨翔 1B

8.林祐樂 C

9.朱元勤 RF

先發：瑞安

Lamigo桃猿

1.柏納帝那 CF

2.林立 3B

3.藍寅倫 RF

4.林泓育 DH

5.朱育賢 LF

6.陳俊秀 1B

7.郭嚴文 2B

8.廖健富 C

9.林承飛 SS

先發：翁瑋均

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