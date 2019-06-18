日職Live》王柏融遭156公里火球解決 火腿0：1橫濱

第七局
橫濱新秀投手平良拳太郎封鎖日本火腿打線6.2局，只被敲3支安打沒有掉任何分數，但在面對王柏融的第三打席前退場，改由左投洋投艾斯科巴（Edwin Escobar）接替。
王柏融第三打席面對艾斯科巴的156公里速球，敲出本壘後方飛球遭捕手接殺，目前3打數未敲安。
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第四局
4局下，橫濱洋砲索托敲出陽春彈，幫助橫濱1：0領先日本火腿。
4局上，王柏融在2出局一壘有人時上場打擊，敲出左外野飛球被接殺。目前2打席未敲安。
第二局
王柏融首棒上來打擊，面對137公里伸卡球，敲出一壘方向滾地球遭刺殺。
賽前報導
日本火腿作客央聯橫濱DeNA主場，王柏融目前打擊率0.301排名洋聯第6，將挑戰日職生涯新高的連10場安打。今天他將對上新秀投手平良拳太郎，23歲的平良5月29日才上到一軍，上週對歐力士先發4.2局吞敗，被擊出7支安打失3分。
值得注意的是，右投的平良對左打的被打擊率0.250，還低於對右打的0.263，本季投10.2局還沒有保送，左打的王柏融不能掉以輕心。
先發名單
火腿
1（中）西川遥輝
2（右）大田泰示
3（三）近藤健介
4（一）中田翔
5（左）王柏融
6（二）渡邊諒
7（捕）清水優心
8（游）石井一成
9（投）上澤直之
橫濱DeNA
1（中）神里和毅
2（右）乙坂智
3（二）索托
4（左）筒香嘉智
5（一）羅培斯
6（三）中井大介
7（捕）伊藤光
8（游）大和
9（投）平良拳太郎
本日のスタメン！今日からはベイスターズとの3連戦！#lovefighters #飛び出せ新時代 #セパ交流戦 pic.twitter.com/uN8BZTRcSR— 北海道日本ハムファイターズ公式 （@FightersPR） 2019年6月18日