MLB》老爹槍擊案逐漸明朗 檢方已掌握幕後主謀

培瑞茲。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前在家鄉多明尼加遭到槍擊的紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）目前仍在波士頓的醫院休養，而多國檢方的調查行動也正如火如荼進行，繼日前拘留了包括槍手在內的10名涉案相關人士外，檢方在當地時間17日確認了買兇殺人的主嫌身分。

根據《CNN》取得的多國法院文件顯示，這名主謀名叫羅德里奎茲（Alberto Miguel Rodriguez Mota ），他與中間人培瑞茲（Gabriel Alexander Perez Vizcaino）曾在槍擊案發生一個禮拜前見面預謀犯案。培瑞茲接受羅德里奎茲與另外一名仍在獄中服刑的囚犯愛德華多（José Eduardo Ciprian）請託，與涉案的槍手進行聯繫。

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調查報告顯示，培瑞茲在案發前幾分鐘曾與其他嫌犯聚集在酒吧附近的加油站以手機確認目標對象的照片，事發之後他更將手機以180元美金（約合台幣5400元）轉賣給一位女性，檢方因此相信手機裡必有涉案的相關證據。培瑞茲目前已遭拘留，目前檢方正全力查緝羅德里奎茲與其他還未落網的嫌犯。

日前大聯盟各隊都在賽前為老爹祈福。（資料照，法新社）

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