U18》台灣隊24人名單出爐 3位150公里火球男入選

李晨薰。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華棒協青棒選訓委員會今日進行選訓會議，選出本屆U18青棒賽24人培訓名單，球隊將於7月6日開始集訓，並安排7月25日至8月1日前往日本松山進行移地訓練，提前適應人工草皮。包括李晨薰、潘文輝、陳志杰等3位球速達150公里的投手都入選。

總教練周宗志表示，投手名單集結國內球速與控球的名單，特別是在國際賽彼此陌生的情況，有速度的投手會比較佔有優勢，野手也特別注重攻擊與作戰配合，期盼在短兵相接的比賽中，多替球隊創造贏球的機會。

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U18台灣隊名單

總教練：周宗志 （新北市）

教 練：田家銘 （新北市）、鄭志強 （新北市）

黃郁倫 （宜蘭縣）、葉明嘉 （臺東縣）

投 手：王彥程 （新北市）、林子崴 （新北市）

李晨薰 （桃園市）、陳柏毓 （桃園市）

潘文輝 （新北市）、陳志杰 （桃園市）

林昱珉 （新北市）、曾峻岳 （臺中市）

余 謙 （臺東縣）、李慶隆 （新北市）

捕 手：林辰勳 （新北市）、張聖豪、（臺東縣）

羅暐捷 （高雄市）

內野手：何恆佑 （新北市）、林吳晉瑋 （新北市）

王順和 （新北市）、翁耀宗 （桃園市）

鄭宗哲 （高雄市）、林子豪 （桃園市）

林瑞鈞 （臺中市）、李灝宇 （高雄市）

外野手：蔡佳諺 （新北市）、林政華 （臺東縣）

岳政華 （新北市）

以上共計：教練5名、選手24名

陳志杰。（資料照，記者林正堃攝）

潘文輝。（資料照，記者林正堃攝）

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

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