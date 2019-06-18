桌球》太扯！國手選拔沒錢開冷氣 教練臉書發動募款

體育館沒開冷氣，許多選手熱到打赤膊。（黃聖盛提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕108年第2次青少年桌球國手選拔賽暨參加第17屆世界青少年桌球錦標賽代表隊選拔賽，今天起在台東縣立體育館進行6天的激戰，但因主辦單位經費拮据，現場竟然未開空調，選手在悶熱的體育館內揮汗比賽，抱怨連連。

壽山高中教練林柏淳更在臉書發起「教練集資捐一百，涼快比賽百分百」募款活動，希望讓選手有冷氣可吹，創下國內桌球比賽先例。

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這次國手選拔賽男、女子組前四名將代表台灣參加第17屆世界青少年桌球錦標賽。長榮中學教練、前國手黃聖盛表示，「選手在潮濕悶熱的環境下，如何選拔出適合代表台灣參賽的青少年國手？現在正值夏天，很難保證選手不會打到脫水抽筋。」

打遍國、內外大小比賽的黃聖盛表示，夏天比賽沒有提供冷氣，出現在地方性的比賽還能理解，但這種國家隊的選拔賽就無法理解了﹗

桌協表示，這場為期6天的國手選拔賽，台東縣政府原本只補助主辦的台東縣桌委會5萬元，實在難以支應龐大的電費支出，現在經過爭取後，縣府允諾將補助經費提高至10萬元，明天開始體育館冷氣應該會全面開放。

台東體育館沒開空調，選手揮汗比賽。（黃聖盛提供）

18青國手選拔賽，體育館沒開空調，選手還沒上場比賽就大汗淋漓。（黃聖盛提供）

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