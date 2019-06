MLB》睽違超過半年重返大聯盟 凱可將於本週六先發

凱可。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士總教練史尼克(Brian Snitker)受訪時證實,6月7日以一年短約加盟勇士的前太空人王牌凱可(Dallas Keuchel)將在台灣時間周六球隊作客華盛頓時、站上睽違已久的大聯盟投手丘登板先發。

凱可報到後先在1A先發、繳出7局9K完封的成績,不過在2A主投的另外一場比賽就不盡理想,7局的投球裡被打出11支安打失掉3分,儘管如此,球團還是對他深具信心,「簽約的時候你就可以發現他的身體狀況依舊維持良好,」史尼克說道,「他努力讓自己維持在備戰狀態。」

請繼續往下閱讀...

凱可預估將取代紐康柏(Sean Newcomb)的先發位置,勇士隊目前戰績走紅,過去10場比賽贏了9場,球團期盼這位前賽揚得主能補足較火熱打線稍微遜色的先發輪值,維持分區的領先態勢。

大聯盟官網記者波曼(Mark Bowman)也因此在推特打趣透露,雖然勇士對目前賽程上寫著「TBA(To be announced,待宣布)」,他推測背後的含意應該是「The Big Acquisition(那名重要補強)」。

Snit says he hopes Keuchel will make his debut Friday at Nationals Park. But for now, the club is listing TBA, which I assume stands for The Big Acquisition.