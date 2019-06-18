MLB》睽違超過半年重返大聯盟 凱可將於本週六先發

凱可。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士總教練史尼克（Brian Snitker）受訪時證實，6月7日以一年短約加盟勇士的前太空人王牌凱可（Dallas Keuchel）將在台灣時間周六球隊作客華盛頓時、站上睽違已久的大聯盟投手丘登板先發。

凱可報到後先在1A先發、繳出7局9K完封的成績，不過在2A主投的另外一場比賽就不盡理想，7局的投球裡被打出11支安打失掉3分，儘管如此，球團還是對他深具信心，「簽約的時候你就可以發現他的身體狀況依舊維持良好，」史尼克說道，「他努力讓自己維持在備戰狀態。」

請繼續往下閱讀...

凱可預估將取代紐康柏（Sean Newcomb）的先發位置，勇士隊目前戰績走紅，過去10場比賽贏了9場，球團期盼這位前賽揚得主能補足較火熱打線稍微遜色的先發輪值，維持分區的領先態勢。

大聯盟官網記者波曼（Mark Bowman）也因此在推特打趣透露，雖然勇士對目前賽程上寫著「TBA（To be announced，待宣布）」，他推測背後的含意應該是「The Big Acquisition（那名重要補強）」。

Snit says he hopes Keuchel will make his debut Friday at Nationals Park. But for now, the club is listing TBA, which I assume stands for The Big Acquisition. — Mark Bowman （@mlbbowman） 2019年6月17日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法