日職》振臂高呼！陽岱鋼代打一棒致勝 賽後登英雄舞台（影音）

陽岱鋼敲出關鍵長打突破平手僵局。（取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今起在主場迎戰歐力士的3連戰，台灣好手陽岱鋼今天並未先發，不過他在8局下兩隊3：3平手僵局時上場代打，敲出右外野方向二壘安打，一棒打回勝利打點，巨人終場4：3擊退來訪的歐力士，陽岱鋼獲選賽後MVP。

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歐力士在8局上靠著中川圭太的二壘安打，將比數扳成3：3平手，不過下個半局巨人隨即展開攻勢，若林晃弘選到四壞球保送、重信慎之介犧牲觸擊送跑者上二壘，此時輪到小林誠司打擊，監督原辰德決定換上陽岱鋼代打。

陽岱鋼相中歐力士左投海田智行的第一顆球138公里直球，就敲出直擊右外野大牆的二壘安打，把超前分送回本壘，陽岱鋼興奮振臂高呼，鏡頭也拍到原監督滿意地直拍手。巨人終場4：3贏球，陽岱鋼打擊率為3成07。

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