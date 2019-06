中職》「傑尼獅」隊長陳傑憲化身帥氣型男 邀請球迷 MEN GO SHINE

獅隊陳傑憲、唐肇廷兩位型男,月底要和球迷見面。(統一獅提供)

〔體育中心/綜合報導〕統一7-ELEVEN獅隊與統一集團美麗事業康是美首度進行跨界合作 MEN GO SHINE X 男人夠帥,透過男性創新體驗模式,展現出男性消費群族裡外夠帥的特有風格,康是美推出「 MEN GO SHINE X 男人夠帥 」封館活動,除了邀請男性消費者,一同前來體驗專業的夠帥服務,也歡迎女性消費者與身旁的男性親友共同體驗服務。封館體驗會中,不管男性或是女性消費者前來,皆有精美來店禮可以領取,體驗就有【為男人而生 HIS CAFÉ 】禮盒組,數量有限,送完為止。

這次的「 MEN GO SHINE X 男人夠帥 」的封館體驗,於 6/22 (六) 在高雄夢時代B1 時尚1號門市、6/29 (六) 臺中逢甲商圈新逢星門市,將會有傑尼獅隊長之稱的陳傑憲領軍與唐肇廷出席活動,現場將秀一段男人夠帥的摸手機舞之外,也將於現場分享自我的型男保養之道,同時也會讓現場的彩妝師進行男人夠帥的男士服務。康是美指出,門市已引進各國特色商品並提供專業諮詢服務,讓所有男性消費者都能打造屬於自己的型男風格。

康是美繼去年首推彩妝師天團「SHINE」於全台巡演引發熱烈回響後,今年再創市場先例,推出全新5人團體「MEN GO SHINE」。這個團體是一位專業藥師加上四位時尚彩妝師所組成,同樣經過內部海選、人氣票選與密集訓練,最後由這五位脫穎而出組成「MEN GO SHINE」,接下來將在北、中、南的封館活動服務消費者。

「 MEN GO SHINE X 男人夠帥 」封館活動訊息:

出席選手:統一獅陳傑憲及唐肇廷

6/22 (六) 下午 14:00~17:00 / 康是美 高雄夢時代B1時尚1號店

( 高雄市前鎮區中華五路789號 )

6/29 (六) 下午 14:00~17:00 / 康是美 臺中新逢星門市

( 臺中市西屯區逢甲路28、30號 )

