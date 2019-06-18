NBA》沒有理由不樂觀！ 傳奇球星以過來人身分勉勵KD

威爾金斯。（圖右，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）因阿基里斯腱斷裂，下季被預估可能整季報銷，雖然仍有包括東家勇士在內等球隊都表示會積極搶人，不過他能否昔日身手也是未知數，對此，1980年代的明星前鋒威爾金斯 （Dominique Wilkins）日前受訪時就以自身經歷鼓勵小老弟，到時候回到賽場時定能重拾雄風。

素有「人間精華影片」威名的威爾金斯生涯大半時期效力亞特蘭大老鷹隊，1992年當時32歲的他也曾面臨阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，他在一年後宛若一切沒有發生過、康復滿血回歸，首賽季就繳出場均29.9分的成績，當年僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan ）。

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威爾金斯更進一步表示，因為現在的醫療技術已大幅進步，對受傷的球員無疑更有利，「以前的話，我們必須更努力才能回到場上。」

關於杜蘭特的傷勢，外界多半與威爾金斯抱持相似的樂觀態度，畢竟KD九月才要滿31歲，還處於生涯巔峰，且就算傷後速度受到影響，他有將近7呎（約206公分）的身高優勢且仍是聯盟頂尖的得分手，無論留不留勇士或者投奔他隊，他的下一步勢必會牽動聯盟板塊。

杜蘭特。（資料照，法新社）

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