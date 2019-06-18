日職》陽岱鋼代打致勝安 賽後百感交集這樣說

陽岱鋼敲出關鍵長打突破平手僵局。（取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人台灣好手陽岱鋼本季沒能固定先發，但是今晚把握代打機會，在8局下敲出價值連城的致勝二壘打，幫助巨人以4：3擊敗歐力士，賽後獲選MVP，陽岱鋼百感交集。

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陽岱鋼說：「從第4、第5局就開始準備了，帶著無論如何都要留下結果的心情站上打擊區，沒有好結果的話就沒有先發，抱持著很強烈的心情迎接每一天。」

陽岱鋼還提到，他代打準備時參考的是前輩阿部慎之助的擊球姿勢。「一邊模仿了很多他的動作，教了我很多，非常感謝。」巨人監督原辰德表示，陽岱鋼往右邊打了很強勁的一球，時機很好。

歐力士監督西村徳文則是批評，中繼左投海田智行一上場就投四壞球，以及對陽岱鋼投的第一球不夠慎重，讓他敲出二壘安打。

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