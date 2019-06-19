女足世界盃》史上最多！ 瑪塔記錄之夜送巴西進16強

巴西以1：0擊敗義大利晉級世界盃16強。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕女足世界盃小組賽第3輪賽事，巴西迎戰強敵義大利，賽前生涯於世界盃已進16球的瑪塔（Marta Vieira da Silva）本場再進帳1球，以17球的成績成為世界盃史上最多進球的球員，原紀錄為男子世界盃來自德國的克洛澤（Miroslav Klose）的16球，終場巴西靠著這球以1：0擊敗義大利，C組的義大利、巴西和澳洲同為6分積分攜手晉級16強。

上半場兩隊均未能把握住破門機會，以0：0收場，下半場第72分鐘，Debinha帶球殺進禁區內被犯規，幫球隊要到1次12碼點球機會，由巴西陣中傳奇射手瑪塔主罰破門，全場僅進這1球，最終巴西以1：0擊敗義大利以小組第3晉級16強淘汰賽。

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Debinha（圖右）禁區內被義大利球員犯規。（路透社）

33歲的瑪塔從2003年開始世界盃的生涯，一共踢了5屆，進球數分別為2003年的3球，2007年的7球，2011年踢進11球，2015年1球，今（2019）年目前已有2球，進入淘汰賽有望再將紀錄往上堆高。

巴西握有53.6%的控球時間，義大利則是46.4%，巴西全場12次射門3次射正，義大利有11次射門包括4次射正，巴西本場393次傳球和74.8%的傳球成功率，義大利則是346次傳球和76.6%的傳球成功率。

瑪塔親鞋子為自己的入球慶祝，生涯17球為世界盃史上最多。（路透社）

德國的克洛澤生涯世界盃有16顆進球。（資料照，法新社）

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