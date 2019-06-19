女足世界盃》澳洲首位世界盃「大四喜」 柯爾虐殺牙買加

柯爾單場4球為澳洲隊史上首位球員能在世界盃完成此記錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕女足世界盃小組賽C組第3輪賽事，澳洲對決牙買加，柯爾（Samantha Kerr）單場獨進4球的驚人表現，幫助澳洲以4：1擊敗牙買加喜收16強淘汰賽門票，柯爾的神奇表現為澳洲史上首位於世界盃進3球以上的球員。

比賽第11分鐘，吉爾尼克（Emily Gielnik）於左路禁區外直接將球吊進禁區內，柯爾將皮球頂入球門左側替奧洲先馳得點1：0。比賽第42分鐘，戈里（Katrina Gorry）禁區外傳球進禁區中路，柯爾再次躍起頭錘破門，上半場就靠頭錘完成「梅開二度」。

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比賽第49分鐘，牙買加靠著一次反快攻，索倫（Havana Solaun）的突破澳洲守門員的大門追回1球，暫時以1：2落後，這也是本屆賽會牙買加的第1顆進球。比賽第69分鐘，柯爾再度於禁區內接獲隊友傳球破門。

比賽第83分鐘，柯爾又再度破門，靠著牙買加門將的低級失誤直接把球補進球門完成單場「大四喜」，最終澳洲以4：1擊敗牙買加收下16強門票，目前確定晉級16強的球隊分別有A組的法國、挪威，B組的德國、西班牙和中國，C組的義大利、澳洲和巴西。

澳洲握有高達73.2%的控球時間，牙買加僅26.8%，澳洲全場12次射門7次射正，牙買加10次射門3次射正，澳洲整場652次傳球且有高達85.3%的傳球成功率，牙買加則僅有245次傳球和59.2%的傳球成功率。

澳洲女足以4：1擊敗牙買加。（美聯社）

索倫踢進牙買加本屆賽事首顆入球。（路透社）

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