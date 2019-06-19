NBA》「戴」頭打造紫金最大團 美媒曝湖人完美計畫

湖人手握A.戴維斯（左）和詹姆斯（右）兩張好牌，繼續對明星級自由球員虎視眈眈。（資料照，取自詹姆斯IG）





〔體育中心／綜合報導〕湖人季後完成重磅交易，喜迎來鵜鶘頂級長人戴維斯（Anthony Davis），與詹姆斯（LeBron James）聯手拚冠。美媒爆料，湖人將清出3250萬美元（約10.2億台幣）的薪資空間，盼用頂級合約網羅大牌球星，打造新紫金三巨頭。

ESPN記者馬克斯Bobby Marks報導指出，A.戴維斯交易案在美國時間7月6日正式生效，湖人打算清出最大薪資空間，尋找其他球隊交易，兜售瓦格納（Mo Wagner）、瓊斯（Jemerrio Jones）和邦加（Isaac Bonga）等人的合約，這樣最多會創造出3200萬的薪資空間。

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而此舉也要取決於A.戴維斯是否能放棄410萬的交易保證金，若是能夠說服他的話，湖人就擁有最多3250萬的薪資空間，足以再簽下另一名頂級球員，厄文（Kyrie Irving）、沃克（Kemba Walker）、巴特勒勒（Jimmy Butler）和雷納德（Kawhi Leonard）都是選項之一。

此外，ESPN也提到，湖人在補進A.戴維斯後，目前僅5人擁有保障合約，球團也可能會用現金買來本屆第二輪的選秀籤，可以用最少的薪資來補強球員。

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