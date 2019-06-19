MLB》大谷翔平熄火沒差 天使單局兩轟逆轉勝藍鳥

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，天使作客藍鳥主場系列賽第2戰，雖然大谷翔平本場4支0外還有一次雙殺打，但天使靠著卡胡（Kole Calhoun）和古德溫（Brian Goodwin）的全壘打超前比數，另外先發投手史卡格（Tyler Skaggs）投出本季最長局數7.1局且僅失1分的優質先發，終場天使以3：1擊敗藍鳥收下近期2連勝和對戰5連勝。

大谷翔平雖今天打擊沒貢獻，但天使還是獲得勝利。（今日美國）

4局下半，小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）鎖定一顆變速球，大棒一揮掃出陽春全壘打替藍鳥先馳得點1：0。

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小古利爾敲出本季第8轟。（今日美國）

5局上半，首名上來的打者卡胡就擊出右外野方向的全壘打追平比分，接著兩出局後古德溫於1好3壞的球數時，瞄準快速球將球送出中右外野全壘打大牆，這發陽春彈幫助天使超前比分為2：1。5局下半，天使的卡胡不只本場有全壘打的表現，外野長傳阻殺也是一把罩。

（影片來源：大聯盟官網）

8局上半，拉史特拉（Tommy La Stella）於一三壘有人的情況，擊出滾地球出局送回三壘上的隊友拿下保險分，終場天使以3：1擊敗藍鳥收下勝利，藍鳥苦吞2連敗。

天使先發投手史卡格主投7.1局被敲3安失1分拿下本季第6勝，羅布雷斯（Hansel Robles）後援1局無失分收下本季第11次救援成功。藍鳥先發投手史卓曼（Marcus Stroman）主投7局被敲4安，包括挨了2轟失3分吞下本季第9敗。

史卡格今投7.1局失1分拿下本季第6勝。（今日美國）

今投7局失3分吞敗的史卓曼。（法新社）

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