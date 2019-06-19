東奧積分賽》六月高掛免戰牌 戴資穎跌第9

戴資穎。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕將滿25歲的台灣世界球后戴資穎，生涯累積球后週數來到133週，持續締造女單史上最久紀錄，而對於奧運積分賽，小戴至今只參加過蘇迪曼盃，在奧運積分排名已跌至第9，球后目前備戰7月超級1000系列的印尼公開賽。

2020年東京奧運積分賽從今年4月29日至2020年4月26日開始計算，小戴至今只參加過蘇迪曼盃，獲得10075分，6月都在國訓中心閉關操練，並未參加任何賽事，比利時好手譚蓮妮日前參加2019年西班牙羽球國際賽，打進前8強，目前參加過4場，奧運積分來到12400分，躍居第5名，也把小戴擠到第9名。

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BWF近期公布最新2020東京奧運羽球參賽資格排行榜，中國女將陳雨菲以16665分續占第一，奧原希望和山口茜分居二、三名，泰國女將伊瑟儂位居第四。奧運羽球項目男女名額均為38人，有34人通過奧運積分賽晉級，3人通過三方委員會邀請晉級，1人為地主國特定名額。

男單排名方面，印尼的克里斯提以及金廷仍高居前兩名，台灣一哥周天成以13278分名列第三，王子維則以7650分小跌至第19名。

我國2組男雙組合李洋／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恆都參加過紐西蘭賽、蘇迪曼盃、澳洲賽等3場奧運積分賽，暫居第6和第8名。

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