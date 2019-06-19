NBA》先發一次走兩人！綠衫軍當家中鋒也留不住

綠衫軍與哈佛德無法達成共識，今夏恐怕連先發中鋒也留不住了。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克在爭搶「一眉哥」失利後，除了先發明星控衛厄文（Kyrie Irving）確定不會執行球員選項，將投身自由市場外，連昨天還在談約的中鋒哈佛德（Al Horford）恐怕也留不住了，美媒今曝綠衫軍已經做好兩人同時都要離隊的心理準備。

《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）稍早透露，哈佛德決定在7月挑出合約成為非受限的自由球員，但他仍有可能續留波士頓，此舉可能是為了讓球隊能夠與他簽下年薪較低的長約。

請繼續往下閱讀...

不過「沃神」今卻推特上更新的消息中寫道，「哈佛德已經準備進入自由市場，他將會去新球隊尋覓一份3到4年的合約。」 該推文也指出，哈佛德原本想談延長合約但談了一些續約方案，但最後卻沒能達成共識，找到讓雙方都滿意的辦法。

Boston and Al Horford had discussed contract scenarios, but the gulf is too great for sides to believe they can close on a new deal now, league sources tell ESPN. Horford is prepared to enter the free agency to find a three or four year deal elsewhere. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） June 18, 2019

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法