NBA》先發一次走兩人！綠衫軍當家中鋒也留不住

綠衫軍與哈佛德無法達成共識,今夏恐怕連先發中鋒也留不住了。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克在爭搶「一眉哥」失利後,除了先發明星控衛厄文(Kyrie Irving)確定不會執行球員選項,將投身自由市場外,連昨天還在談約的中鋒哈佛德(Al Horford)恐怕也留不住了,美媒今曝綠衫軍已經做好兩人同時都要離隊的心理準備。

《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)稍早透露,哈佛德決定在7月挑出合約成為非受限的自由球員,但他仍有可能續留波士頓,此舉可能是為了讓球隊能夠與他簽下年薪較低的長約。

請繼續往下閱讀...

不過「沃神」今卻推特上更新的消息中寫道,「哈佛德已經準備進入自由市場,他將會去新球隊尋覓一份3到4年的合約。」 該推文也指出,哈佛德原本想談延長合約但談了一些續約方案,但最後卻沒能達成共識,找到讓雙方都滿意的辦法。

Boston and Al Horford had discussed contract scenarios, but the gulf is too great for sides to believe they can close on a new deal now, league sources tell ESPN. Horford is prepared to enter the free agency to find a three or four year deal elsewhere.