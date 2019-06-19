羽球》年終賽積分 戴資穎宿敵高居首位、王子維爆發衝上前8

小戴好友、泰國一姐依瑟儂年終賽積分排在女單首位。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年的世界羽聯（BWF）年終總決賽將在12月11日中國廣州登場，台灣世界球后戴資穎至今只參加了四站比賽，在積分排行榜暫居第5，女單目前由小戴亦敵亦友的泰國一姐依瑟儂暫居首位，而台灣「羽球王子」王子維靠著澳洲公開賽殺進4強，積分大進補一口氣衝上前八。

世羽聯年終總決賽只邀請年末超級系列賽排名前八的選手，BWF官網昨撰文分析今年羽球年終賽參賽積分排名，泰國女將依瑟儂以48380分獨佔鰲頭，奧原希望和山口茜分居二、三名，中國女將陳雨菲位居第四。



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而長時間穩坐世界球后的戴資穎，6月都在國訓中心閉關操練，並未參加任何賽事本季至今只參加過馬來西亞大師賽、全英公開賽、馬來西亞公開賽和新加坡公開賽，獲得35440分，暫居第五，不過BWF官網特別點出，本季她僅參加四站比賽就拿下兩站冠軍，實力依然相當堅強。

6月都在國訓中心閉關操練的戴資穎，暫居第5名。（資料照，法新社）

男單積分排名方面，前丹麥球王安賽龍靠著西班牙大師賽、印度公開賽冠軍，再加上全英賽殺進決賽，穩居積分排行榜首位，甫在澳洲公開賽奪冠的克里斯蒂（Jonatan Christie）則以7400分之差排在第二名，世界球王桃田賢斗前位居第三，中國名將林丹則靠著馬來西亞公開賽奪冠排在第四，而另一名印尼好手金廷名列第五。

前陣子飽受腰傷困擾的王子維，本週世界排名上升到19名，BWF官網也特別點名他在6月初的澳洲公開賽大爆發，拍下日本好手坂井一將，殺進準決賽寫下本季最佳，年終賽積分排名也大躍進一口氣衝到第八名，而還在尋覓本季首冠的台灣一哥周天成則排在第22名。



6月都在國訓中心閉關操練的戴資穎，暫居第5名。（資料照，法新社）

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