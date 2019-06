薛哲。(資料照,法新社)

〔記者林宥辰/綜合報導〕有夠衰!國民隊王牌薛哲今天賽前練習犧牲觸擊時,一時不慎,球竟打中他的鼻樑,薛哲當下捂著臉,在防護員陪同下進休息室治療,薛哲本表訂明天先發,現在是否能如期登板尚不得而知。

檢查結果初步顯示,薛哲的鼻骨斷裂,明年能否出賽成疑。今天原訂國民和費城人之戰因雨延賽,兩隊預計明天進行雙重賽,原訂今天的先發投手柯賓將在第1戰登板,但因為薛哲突如其來的傷勢,國民隊尚未公布次戰先發,近期6天7戰對國民隊來說也是考驗。

Max Scherzer broke his nose after taking a ball off the face during a bunting drill. pic.twitter.com/M9o4hYBj0J