MLB》希梅涅茲制勝轟 風城內戰白襪拔得頭籌（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，芝加哥風城內戰由白襪作客小熊主場系列賽首戰，白襪靠著希梅涅茲（Eloy Jimenez）於9上超前比數的2分砲，終場白襪以3：1勝出，拿下系列賽開門紅，小熊則吞下近期的2連敗，在國聯中區暫居第2。

希梅涅茲本場貢獻一發兩分砲幫助白襪取勝。（今日美國）

1局下半，小熊本場首位上場的打者史瓦伯（Kyle Schwarber）瞄準第1球攻擊，將球打出中外野大牆，主隊取得1：0領先。6局上半，安德森（Tim Anderson）於二壘有人的情況下打出內野安打，加上小熊游擊手巴耶茲（Javier Baez）傳球失誤，白襪攻下追平分1：1。

請繼續往下閱讀...

史瓦伯本場擊出1發陽春砲，這也是小熊全場唯一一分打點。（美聯社）

9局上半，麥肯（James McCann）先是擊出一壘安打上壘，下一棒的希梅涅茲大棒一揮，將球掃上中左外野的觀眾席，灌進重要的兩分打點，最終白襪靠著這發關鍵全壘打，終場以3：1擊殺小熊。

小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）雖今日繳出4支3的猛打賞表現，依舊無法率領球隊獲勝，希梅涅茲本場貢獻3打數2安打2打點和1保送，包括本季第12轟的表現最佳。

白襪先發投手諾瓦（Ivan Nova）主投5局被敲4安失1分無關勝敗，後援0.2局0失分的馬歇爾（Evan Marshall）幸運收下本季第3勝，卡洛梅（Alex Colome）關門1局拿下本季第15次救援成功。

小熊先發投手漢默斯（Cole Hamels）主投7局被敲6安失1分，另送出8張老K無關勝敗，史卓普（Pedro Strop）今僅後援0.1局被敲2安失2分苦吞本季第3敗。

漢默斯今主投7局失1分，只可惜無關勝敗。（法新社）

諾瓦今投5局失1分同樣無關勝負。（今日美國）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法