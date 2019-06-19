MLB》洋基「怪力男」歸隊！復出首戰大秀超狂美技（影音）

洋基史坦頓復出首戰就演出超狂守備美技。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今在主場迎戰光芒，陣中巨砲史坦頓（Giancarlo Stanton）終於傷癒復出，而他歸隊首戰就大秀超狂接殺美技，不過史坦頓今天4打數無安打還苦吞2K，手感似乎還沒完全找回來，而洋基靠著第5局4支安打串聯，單局吃3分奠定勝基，終場就以6：3贏球。

「怪力男」史坦頓開季因為左臂肱二頭肌拉傷，只打三場比賽就被放進傷兵名單當中，隨後再傳出左肩發炎，上月底在1A展開首場復健賽雖有1轟，但因左小腿緊繃被迫再度停機，不過他在台灣時間15日重返3A出賽，首戰扛出三分彈，復健賽4戰轟出5發全壘打，展現恐怖怪力。今也如願在與光芒之戰重返先發陣容。

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史坦頓擔任右外野手、今打第5棒，2局上光芒德阿諾德（Travis d'Arnaud）敲出右外野界外飛球，眼看就要掉到右外野觀眾席裡，有球迷甚至已經高舉手套準備接球，沒想到史坦頓卻從狂奔從旁邊殺出，行進間手一舉，搶在球迷之前直接將打者接殺出局，讓主播驚呼連連，也獲主場觀眾大聲喝采。

不過雖然有美技守備，但史坦頓今天打擊就未能發揮，4打數無安打，還吞下2次三振。而前4局打完還以1：2落後的洋基，在5局下1出局吹起反攻號角，趁光芒中繼羅伊（Chaz Roe）控球不穩，連續敲出4支安打，面對7名打者被擊出5支安打，讓洋基單局灌3分一舉將比賽逆轉，9上終結者查普曼（Aroldis Chapman）不給對手任何反撲機會，連飆3K結束比賽，終場洋基就以6：3收下勝利。

雖有美技守備，但史坦頓今天打擊就未發揮，4打數無安打，還吞下2次三振。（法新社）

洋基先發投手哈普（J.A. Happ）投5局被敲7安僅掉2分、送出3K，防禦率降為4.59，開心收下個人第7勝；而中繼登板放火、僅投0.2局就被敲5安失3分的光芒羅伊，防禦率上升到5.14，最後也承擔敗投。

洋基先發投手哈普投5局被敲7安僅掉2分，收下個人本季第7勝。（美聯社）

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