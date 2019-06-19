MLB》韋蘭德挨3轟 太空人不敵紅人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，太空人作客紅人主場系列賽第2戰，太空人推出王牌先發韋蘭德（Justin Verlander），只可惜投7局被敲3發全壘打，共失4分吞下敗投，終場紅人以4：3擊退太空人拿下3連勝，太空人則苦吞3連敗。

韋蘭德今主投7局挨3轟失4分吞下敗投。（美聯社）

1局下半紅人即展開攻勢，開路先鋒溫克（Jesse Winker）率先擊出一發相反方向的全壘打，用本季第12轟送給這位前塞揚強投一個見面禮，接著沃托（Joey Votto）打出場地規則二壘安打，狄崔奇（Derek Dietrich）補上一發紮紮實實的兩分砲，這是他本季第18發紅不讓，紅人首局即取得3分領先。

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6局上半，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在二壘有人時擊出右外野方向的二壘安打將隊友送回本壘，替太空人首開紀錄。7局下半，替補上陣的法默（Kyle Farmer）用一發陽春砲替紅人增添保險分，紅人取得4：1領先。

8局上半，太空人靠著柏格曼（Alex Bregman）的2分砲追到僅剩1分落後，只可惜後面沒能持續得分逆轉比賽，最終太空人以3：4惜敗給紅人。

紅人先發投手德斯克拉菲尼（Anthony DeSclafani）主投5.1局被敲6安失1分拿下本季第4勝，羅倫森（Michael Lorenzen）後援1局0失分收下本季第4次救援成功，太空人先發投手韋蘭德主投7局被敲6安包括3轟，共失4分吞下本季第3場敗投。

溫克首打席開轟。（法新社）

狄崔奇本場擊出一發2分砲，貢獻2分打點。（法新社）

法默本場挹注一發全壘打，幫紅人補進關鍵保險分。（法新社）

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