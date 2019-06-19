網球》詹家姊妹、謝淑薇今晚出擊 伯明罕雙、單打陸續上陣

詹家姊妹補賽力拚復仇老冤家。（資料照，四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕7月溫布頓草地大滿貫暖身的英國伯明罕女網賽，詹家姊妹、謝淑薇今晚雙、單打陸續上陣，大小詹首輪補賽力拚復仇老冤家；小薇則得與雙打搭檔史崔可娃暫時「化友為敵」，次輪隔網對決爭奪單打8強門票。

詹詠然、詹皓晴結束聯邦盃亞大區第2級賽事，馬不停蹄投入溫網暖身，原定昨首戰第4種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs），但因雨順延至隔日補賽，暫定台灣時間今晚約9時上陣，雙詹尋求本季草地開胡。這是大小詹與「德荷聯軍」今年第3度交手，2月杜哈決賽她們搶10險勝，5月羅馬4強搶10卻惜敗，如今再相逢硬仗難免。

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至於謝淑薇女單初登場扳倒人高馬大的白俄羅斯第5種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）後，台灣時間今晚約10時，目前世界女單28名的小薇，將與51席的史崔可娃狹路相逢。儘管小薇過往對戰1勝3敗落居下風，但球風刁鑽多變的她，挾著今年4度力挫前10高手氣勢，仍有機會扳回一城。

小薇雙線出擊，與史崔可娃榮膺雙打第2種子，首輪「台捷聯軍」已搶10逆轉勝，將與首度組軍的美國阿塔沃（Raquel Atawo）／烏克蘭琪切諾克（ Lyudmyla Kichenok）拚4強席次。

謝淑薇今晚雙、單打陸續上陣。（資料照，美聯社）

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