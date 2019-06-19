高球》女子PGA錦標賽明登場 魏聖美受「浪花兄弟」鼓舞

柯瑞和K.湯普森在總冠軍戰的表現，鼓舞魏聖美。（資料照，今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA第3場大賽KPMG美國女子PGA錦標賽，將在台灣時間明晚登場，台將徐薇淩、錢珮芸都將參戰；近期飽受手腕傷勢困擾的韓裔美籍女將魏聖美，休息2個月後復出，她透露，NBA總冠軍戰柯瑞、K.湯普森的表現鼓舞了她，希望本週可以繳出好成績。

外型亮麗的高球美女魏聖美，右手腕長期有疲勞性骨折及骨刺壓迫神經的問題，去年10月動刀，休息半年後，今年2月的泰國本田女子賽復出，拿下並列第23名，但4月的全日空錦標賽和樂天錦標賽，都只打了2回合就遭到淘汰。

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休息了2個月，魏聖美將在本週的KPMG美國女子PGA錦標賽復出，她表示，自己現在充滿了希望，「沒有什麼情況是更糟糕的了，我需要花一些時間，幫助自己達成目標。」近幾年魏聖美受到傷病的困擾，成績起伏很大，但她沒被挫折打敗，希望能重新找回以往身手。

魏聖美透露，上週她和未婚夫小魏斯特（Jonnie West）到NBA總冠軍戰現場，幫勇士隊加油，「在場邊可以更清楚的觀察到很多小細節。」她表示，看到柯瑞（Stephen Curry）手指脫臼後仍纏著繃帶登場，且還能投進三分球，K.湯普森（Klay Thompson）在膝蓋重傷後，仍忍著疼痛重返球場罰球，令她相當感動。

「運動員不一定都能在百分之百健康的情況下出賽。」魏聖美表示，柯瑞和K.湯普森的表現，讓她確信，受傷也是運動員生涯的一部分，得學習與傷痛共處，並突破自己，且期待自己在本週的比賽，能打出競爭力。

浪花兄弟柯瑞和湯普森。（資料照，今日美國）

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