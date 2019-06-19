MLB》馬林魚新秀開季表現超狂 創下111年紀錄（影音）

山本喬丹。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚23歲日裔美籍新秀山本喬丹（Jordan Yamamoto）生涯前兩戰面對紅雀都奪下勝投，今天再繳出7局7K、挨2安無失分的優質先發，生涯前兩戰就寫下驚人紀錄，成為大聯盟百年來第一人。

出生在夏威夷的山本喬丹，去年在耶利奇（Christian Yelich）交易案中，被釀酒人交易到馬林魚，今年開季從2A出賽，因為伍雷尼亞（Jose Urena）受傷升上大聯盟，13日初登板對戰紅雀一鳴驚人，山本喬丹投7局，僅被敲3安，送出5次三振、投2次保送，馬林魚終場以9：0完封紅雀，他也順利拿下生涯首勝。

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山本喬丹相隔6天後再度遇上紅雀，打線依舊對他束手無策，山本喬丹主投7局飆7K，只被敲出2支安打無失分，兩戰合計14局未失分，也寫下馬林魚隊史新紀錄，在隊友卡斯楚（Starlin Castro）和安德森（Brian Anderson）先後開轟幫忙下，馬林魚終場以6：0完封紅雀，山本喬丹喜迎第2勝。

《Baseball-Reference》資料顯示，山本喬丹是大聯盟自1908年以來第一位生涯前兩戰先發7局無失分，僅被擊出3支安打以下的菜鳥投手。

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