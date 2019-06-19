美洲盃》衰！VAR取消巴西2次進球 委內瑞拉逼和地主

熱蘇斯的進球遭VAR改判無效。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美洲盃小組賽A組次輪賽事，地主巴西對決委內瑞拉，巴西本場的兩次進球，熱蘇斯（Gabriel Jesus）及庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）的進球皆被VAR（影像助理裁判）改判後取消，終場巴西僅以0：0遭到委內瑞拉逼和，不過4分積分還是暫居小組第1，晉級8強淘汰賽機會依舊濃厚。

上半場兩隊皆未能有所見樹，兩軍帶著0：0的比分進入下半場。比賽第60分鐘，熱蘇斯在禁區內接獲菲爾米諾（Roberto Firmino）的傳球後起腳射門得手，但經過VAR判決後為菲爾米諾越位在先，因此進球無效。

請繼續往下閱讀...

比賽第87分鐘，巴薩明星中場庫蒂尼奧的進球又被判無效！巴西隊連兩次進球都被取消，士氣大挫之下，終場巴西以0：0踢和委內瑞拉，沒能將勝利拿下，僅留下全場無法接受這結果的球迷們。

A組另一場賽事，玻利維亞對決秘魯，上半場玻利維亞先進1球，秘魯隨後追平，下半場風雲變色，秘魯再補進2球，終場秘魯以3：1取得勝利。

庫蒂尼奧（圖中）的進球遭VAR取消，為巴西本場第2球被改判的進球，巴西終場僅能以0：0和局作收。（路透社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法