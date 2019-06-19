NBA》第三順位不給！尼克拒絕老鷹二換一交易

巴瑞特。（圖片取自NBA官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕選秀日在即，許多球隊都在想辦法尋求更好的順位以及利用選秀籤來換取他隊球員，但也不是每個交易都能如球隊所願，《ESPN》透露，紐約尼克隊剛拒絕了亞特蘭大老鷹隊的交易提案。

《ESPN》記者Jonathan Givony透露，消息來源指出，手握本屆首輪第8、第10順位籤的老鷹隊，一直希望能夠把籤的順位升級，因此他們打算用這兩支籤與尼克隊換取他們手上的第三順位籤，只不過尼克隊拒絕了這項交易提案。

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由於本屆是選秀小年，因此在前幾順位的新秀被選走後，後續的球員深度並不如前年優異，尼克隊目前極有可能選進來自肚克大學的加拿大前鋒巴瑞特（RJ Barrett），另外也有消息來源指出，他們將會與後衛Darius Garland進行試訓。

另外日前透過選秀得到湖人隊第四順位籤的鵜鶘隊，也傳出可能用這支籤去和老鷹隊換取第八以及第十順位籤。Givony也指出，明尼蘇達、波士頓以及芝加哥這三支球隊也希望靠著交易來取得第四順位籤，好選取Garland這位具有投射能力的後衛。

目前各模擬選秀普遍都預計本屆的狀元是「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson），榜眼為莫瑞州大（Murray State University）的摩朗特（Ja Morant），第三順位則是巴瑞特。

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