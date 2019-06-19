MLB》太神！雙城紅襪17局大戰 追平轟、再見安都靠凱普勒（影音）

致勝英雄凱普勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雙城在主場迎戰紅襪的系列戰來到第二戰，雙方纏鬥了5小時45分，一路鏖戰到17局才分出勝負，雙城這晚靠著英雄凱普勒（Max Kepler）兩度敲出追平分以及最後擊出再見安的超狂表現下，終場以4：3取得勝利，也中斷了紅襪的6連勝。

此役為代打上場的凱普勒先是在8局下擊出一壘安打，讓球隊扳成2：2平手，也把比賽逼進延長賽。13局上在紅襪隊外野手貝茲（Mookie Betts）敲出陽春砲後，他也在同一局下半不甘示弱回敬一支全壘打、敲出本季第18轟，第二度將比賽扳平。兩隊一路纏鬥到17局下 阿拉耶茲 （Luis Arraez） 、羅沙里歐（Eddie Rosario）接連安打、 克隆（C.J. Cron）遭到故意保送擠成滿壘，下一棒的凱普勒面對紅襪隊的內野佈陣，仍奮力敲出沿著一壘邊線的穿越安打，以致勝英雄之姿結束這場馬拉松大戰。

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凱普勒是繼1991年蘭道夫（Willie Randolph）以後，第一位在13局以後還能同時囊括追平分與超前分打點的打者。

這場17局的比賽徹底用罄雙城牛棚，蹲滿整場的捕手Mitch Garver更接了228球，賽後總教練包德利（Rocco Baldelli）更盛讚子弟兵們：「這是我經歷過最棒的比賽。」將士用命的雙城隊收下這場甜美的勝利後，也避免本季首次的三連敗命運，本季依舊維持如虹氣勢。

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