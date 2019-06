小波爾加盟澳洲職籃。(圖片取自伊拉瓦拉老鷹隊官網)

〔體育中心/綜合報導〕昨日正式加盟澳洲職籃(NBL)伊拉瓦拉老鷹隊的「球弟」小波爾(LaMelo Ball),馬上掀起澳洲球迷瘋狂,小波爾的限量球衣在24小時就全數售罄。

《ESPN Australia / NZ》在臉書上指出,小波爾的限量球衣在24小時就從澳職官網商店賣完。商店中介紹小波爾是2019《ESPN 100》中排名第21的球員,預計會是2020NBA選秀首輪被選中的球員。

小波爾球衣全數售罄。(圖片取自澳職官網)

小波爾的加盟也吸引了前美國總統歐巴馬的注意,伊拉瓦拉老鷹隊在推特上貼文,指出歐巴馬在前天關注了伊拉瓦拉老鷹隊的官方推特。

