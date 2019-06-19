奧運奪牌希望郭婞淳、譚雅婷為三星公益路跑站台

譚雅婷、郭婞淳出席三星公益路跑記者會。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2019年第15屆三星公益路跑10月13日在台北市政府市民廣場前盛大開跑，分別為3公里休閒組與9公里競賽組，即日起正式開放報名，今日舉辦賽前記者會邀請台灣在明年東京奧運的奪牌希望「舉重女神」郭婞淳、「台灣箭后」譚雅婷前來站台。

三星預計將路跑報名費全額捐贈予財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會，郭婞淳、譚雅婷都期待大家能前來參與，一同做愛心。

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郭婞淳是台灣在明年奧運的奪金希望，而她從去年11月世錦賽、12月卡達盃及亞錦賽，連3站於奧運積分賽進帳金牌，接下來除了把膝傷養好，預計7月18日飛往日本早稻田移地訓練，全力備戰9月泰國世錦賽，期待能在世錦賽再度突破自己的成績，一舉鎖定奧運資格。

譚雅婷在日前世錦賽代表台灣女團出擊，與雷千瑩、彭家楙為台灣取得3席滿額奧運資格。不過，雷千瑩憑藉世錦賽個人賽金牌，提前鎖定奧運國手資格，使得能出征奧運的名額僅剩2席。

譚雅婷想3度叩關奧運殿堂，必須在預計年底登場的國手選拔賽脫穎而出。她説，這段期間整個團隊都是努力爭取奧運門票，所以當取票成功時，有種如釋重負的感覺，至於還得經過選拔賽，即使有壓力仍會全力以赴。

譚雅婷、郭婞淳出席三星公益路跑記者會。（記者林正堃攝）

譚雅婷、郭婞淳出席三星公益路跑記者會。（記者林正堃攝）

譚雅婷、郭婞淳出席三星公益路跑記者會。（記者林正堃攝）

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